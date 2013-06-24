Усі структури, залучені до підготовки до зими, мають зосередити увагу на питаннях відновлення генеруючих потужностей, планових ремонтів та забезпечення інженерного захисту енергооб’єктів. «За всіма напрямами слід рухатися швидко й скоординовано, щоб максимально відновити та убезпечити енергосистему», — підкреслив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради про стан підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2023/2024.

У нараді взяли участь міністр енергетики Герман Галущенко, голова Державної інспекції з енергетичного нагляду Руслан Слободян, представники Верховної Ради, Міністерства енергетики та НЕК «Укренерго». Герман Галущенко повідомив, що планова ремонтна програма на енергетичних об’єктах відбувається згідно із графіком. За її підсумками до наступного опалювального сезону Україна планує додати в енергосистему 1,7 ГВт генеруючих потужностей.

Глава уряду заслухав інформацію щодо проблемних питань та шляхів їх розв’язання, застосування розосередженої генерації та альтернативних джерел енергії й дав відповідні завдання.