Швеція готова продовжувати підтримку українського енергосектору для посилення стійкості енергосистеми та відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури на засадах «зеленого» переходу. Про це йшлося на зустрічі Міністра енергетики України Германа Галущенка з генеральним директором Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) Якобом Гранітом. Зустріч відбулася за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Швеції в Україні Мартіна Оберга та заступника Міністра енергетики України Ярослава Демченкова. Про це повідомляє Урядовий портал.

Очільник Міненерго подякував Швеції за підтримку української енергетики, наголосивши на особливому значенні шведського внеску у розмірі 25 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України, створеного при Секретаріаті Енергетичного співтовариства.

Герман Галущенко також подякував шведському Уряду за програму стратегічної співпраці з Україною з відновлення та реформ на найближчі 5 років, яка передбачає підтримку ініціатив приватного сектору, зокрема з розвитку проектів розподіленої генерації на базі сонячної та вітрової енергетики.

Сторони обговорили зацікавленість України в експертизі та досвіді Швеції у питаннях здійснення «зеленого»переходу та балансування ринку за рахунок генерацій, робота яких залежить від метеоумов.

Також на зустрічі наголошувалося на перспективах розвитку в Україні систем накопичення енергії як невід’ємної складової розвитку ВДЕ та потенціалі співпраці сторін у відповідній галузі.