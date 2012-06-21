Цей міст у Старобільську — один з головних об’єктів інфраструктури області. Він з’єднує Луганщину та Харківщину. Споруда завдовжки 250 метрів розташована на автомобільній ділянці дороги державного значення, яка з’єднує східну та західну частини Луганщини і тягнеться через всю область. Міст збудовано у 1965 році, пошкоджено влітку 2014 року, внаслідок чого рух автотранспорту було обмежено. І ось тепер міст через річку Айдар відкрито. Його відновлено згідно з Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки уряду Японії.
«Відновлена інфраструктура створює умови до розвитку економіки області, — зауважив координатор Програми відновлення та розбудови миру ПРООН Мустафа Саіт-Аметов. — Зручне транспортне сполучення має важливе значення для налагодження економічних зв’язків не лише на Луганщині, а й з іншими областями України». Бюджет будівельних робіт становив 227 тисяч доларів США. Із травня цього року там було відремонтовано пошкоджені опори та прольотні конструкції, замінено залізобетонні балки між двома опорами. Крім того, будівельники здійснили заходи із захисту металевих конструкцій мосту від корозії, відновили понад 200 квадратних метрів дорожньої поверхні, замінили деформаційні шви і встановили нову енергоефективну систему освітлення вздовж усього об’єкта.
Від Луганщини заступник голови ОДА Вадим Данієлян подякував ПРООН за особливу увагу до розвитку Луганщини. «На сьогодні дуже важливі питання відновлення інфраструктури. Обласна служба автомобільних доріг працює за цим напрямом. Хочу запевнити, що ми готові брати участь у нових проектах», — наголосив Вадим Данієлян у вітальному слові під час урочистостей з приводу відкриття оновленого мосту.