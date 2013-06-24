25 липня 2023 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 766, якою відновлено реалізацію пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в умовах воєнного стану (далі – Пілотний проект), розроблену Держгеокадастром. Про це повідомляє Урядовий портал.

Постанова набирає чинності через місяць з дня її опублікування і діє до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом місяця з дня його припинення або скасування, але не пізніше ніж до 31 грудня 2023 року.

Варто звернути увагу, що технічну можливість відновлення Пілотного проекту буде забезпечено в місячний строк з дня опублікування цього документа.

Постановою визначено особливості реалізації Пілотного проекту та запроваджено додаткові вимоги до його учасників.

Зокрема, деталізується процедура подання документів для отримання доступу сертифікованими інженерами-землевпорядниками до Державного земельного кадастру.

При поданні сертифікованими інженерами-землевпорядниками документів для участі у Пілотному проекті буде здійснюватися перевірка їх відповідності додатковим критеріям, зокрема:

стаж роботи сертифікованого інженера-землевпорядника має становити не менше двох років;

відсутність прийнятих Держгеокадастром рішень про позбавлення, анулювання, зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника;

середня кількість розроблених та поданих на внесення до Державного земельного кадастру документацій із землеустрою сертифікованим інженером-землевпорядником протягом останніх трьох років (за винятком документацій із землеустрою, розроблених та поданих протягом періоду воєнного стану) має становити не менше ніж 100 документацій із землеустрою на рік.

Додатково запроваджується критерій щодо вимог до автоматизованого робочого місця сертифікованого інженера-землевпорядника як користувача Державного земельного кадастру, а саме наявність статичної ІР-адреси пристрою, з якого сертифікований інженер-землевпорядник здійснює повноваження.

Враховуючи потреби у відкритості та доступності інформації про учасників Пілотного проекту, оперативного реагування на відповідні зміни, Держгеокадастром буде сформовано перелік сертифікованих інженерів-землевпорядників, які в умовах воєнного стану здійснюють визначені повноваження, зокрема в межах адміністративно-територіальних одиниць, що не належать до територій, де ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих.

Також впроваджується процедура реагування на випадки виявлення порушень вимог законодавства сертифікованими інженерами-землевпорядниками, включеними до переліку в межах Пілотного проекту.

Крім того, з метою виконання вимог Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки впроваджується можливість стажування сертифікованих інженерів-землевпорядників у сертифікованих інженерів землевпорядників, які вже беруть участь у Пілотному проекті.