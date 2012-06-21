Фотогальванічна електростанція «Балки» потужністю 7 МВт у Барському районі — одна з 9 сонячних електростанцій, збудованих протягом минулого року на Вінниччині. А загалом їх в області 28 сумарною потужністю майже 94 МВт. За словами заступника голови облдержадміністрації Василя Броварника, це найкращий показник у країні, хоч вінницьке сонце не найтепліше.
Нові технології дають змогу зробити територію чистою та змінити енергетичну систему країни, адже традиційно значна частина електроенергії виробляється від спалювання вугілля та природного газу, яких нині у нас мало. Тому в області працюють над тим, щоб збільшувати питому вагу відновлюваних джерел енергії. Цьому сприяє довгострокова політика держави щодо застосування «зеленого» тарифу. І протягом цього року завдяки залученню інвестицій вінничани планують збудувати сонячних електростанцій ще на 20 МВт.
Та і тепер 28 сонячних електростанцій разом з 20 малими ГЕС становлять потужне джерело, значущість якого важко переоцінити. «В області 5% обсягів річного споживання електроенергії виробляють відновлювані джерела. Це найкращий показник», — зазначив заступник голови облдержадміністрації.
Тож відновлювані енергоносії підставили плече традиційним. Звісно, за теперішньої непростої ситуації з надходженням на ТЕС антрацитового вугілля доводиться економити. То солому можна складувати і використовувати як енергоносій за потреби, а електроенергію, як зауважують спеціалісти, не можна надбати про запас: споживаємо стільки, скільки виробляємо. У зв’язку із вжиттям тимчасових надзвичайних заходів на цьому ринку в області розроблено графіки погодинного та аварійного відключень. Проте за умови зниження споживання електричної потужності в години ранкового та вечірнього максимумів, може, обійдеться без планових та позапланових відключень. Приємно, що краяни (а майже 80% електроенергії в області споживає населення) дослухалися до звернення керівництва облдержадміністрації й раціонально її використовують.
«За лютий область спожила електроенергії на 7% менше від доведеного ліміту. Нині енергетика в регіоні працює стабільно», — зазначив Василь Броварник.