Кабінет Міністрів України схвалив зміни до Порядку проведення громадських слухань у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Це передбачено Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля», а саме змінами, які набули чинності 29 липня цього року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтепер громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля будуть проводитися у режимі відеоконференції. Такий порядок діятиме до завершення воєнного стану в Україні.

«Важливий крок, який після трирічних обмежень через пандемію COVID-19, відновлює процес залучення громадськості до обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля. Документ враховує усі безпекові питання та встановлює виважений підхід - громадські слухання відбуватимуться у режимі онлайн. Після Перемоги ми знову зможемо повернути звичний режим громадських слухань, як це було у доковідні часи. А наразі важливо попри усі перепони дотримуватись євроінтеграційних вимог та зробити процес більш прозорим і контрольованим для громадськості”, - прокоментувала заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.

Документ допоможе: