За даними німецьких ЗМІ, які зібрала Німецька хвиля, правоохоронці країни розшукують, ймовірно, озброєного нападника на різдвяний ринок у Берліні та його можливих спільників. Розслідування обставин злочину, внаслідок якого ввечері 19 грудня  загинули 12 людей і майже 50 було поранено, триває. Як повідомило німецьке видання Spiegel, у середу 21 грудня під сидінням водія вантажівки, яка наїхала на людей, знайшли документи громадянина Тунісу. За цією інформацією, документ було видано у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Імовірно, йдеться про ісламіста на ім’я Аніс А., якому, за різними даними, від 21 до 23 років.

«Ми повинні виходити з того, що це був теракт», —  сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель, коментуючи трагедію. А міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр розповів, що слідство триває в нормальному режимі і закликав громадян бути обережними. «Не можна заперечити, що зловмисник утік», — наголосив він і пояснив, що підозрюваного в скоєнні нападу біженця з Пакистану відпустили напередодні на волю за відсутністю конкретних доказів спланованої атаки з його боку. Мер Берліна Міхаель Мюллер спробував заспокоїти жителів. «Не треба боятися. Було б фатальним, якби люди зачинилися в будинках і більше не виходили на вулицю», — сказав  він  в ефірі ZDF. І  наголосив, що в німецькій столиці  посилено присутність поліції. 

Відповідальність за  напад в Берліні вже взяла на себе терористична організація «Ісламська держава». І  це перший випадок, коли «ІД» взяла на себе відповідальність за напад раніше, ніж стало відоме ім’я терориста.

Триває ідентифікація тіл загиблих. І вірогідність того, що серед них було двоє  українських громадян  — подружжя, яке вже давно живе в Берліні,  може підтвердити або спростувати аналіз ДНК близьких родичів.

Ганна РОМАШКО
 для «Урядового кур’єра» 