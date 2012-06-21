За даними німецьких ЗМІ, які зібрала Німецька хвиля, правоохоронці країни розшукують, ймовірно, озброєного нападника на різдвяний ринок у Берліні та його можливих спільників. Розслідування обставин злочину, внаслідок якого ввечері 19 грудня загинули 12 людей і майже 50 було поранено, триває. Як повідомило німецьке видання Spiegel, у середу 21 грудня під сидінням водія вантажівки, яка наїхала на людей, знайшли документи громадянина Тунісу. За цією інформацією, документ було видано у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Імовірно, йдеться про ісламіста на ім’я Аніс А., якому, за різними даними, від 21 до 23 років.
«Ми повинні виходити з того, що це був теракт», — сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель, коментуючи трагедію. А міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр розповів, що слідство триває в нормальному режимі і закликав громадян бути обережними. «Не можна заперечити, що зловмисник утік», — наголосив він і пояснив, що підозрюваного в скоєнні нападу біженця з Пакистану відпустили напередодні на волю за відсутністю конкретних доказів спланованої атаки з його боку. Мер Берліна Міхаель Мюллер спробував заспокоїти жителів. «Не треба боятися. Було б фатальним, якби люди зачинилися в будинках і більше не виходили на вулицю», — сказав він в ефірі ZDF. І наголосив, що в німецькій столиці посилено присутність поліції.
Відповідальність за напад в Берліні вже взяла на себе терористична організація «Ісламська держава». І це перший випадок, коли «ІД» взяла на себе відповідальність за напад раніше, ніж стало відоме ім’я терориста.
Триває ідентифікація тіл загиблих. І вірогідність того, що серед них було двоє українських громадян — подружжя, яке вже давно живе в Берліні, може підтвердити або спростувати аналіз ДНК близьких родичів.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»