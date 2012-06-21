Україна має докласти максимум зусиль для швидкого відновлення дієздатності морської оборонної компоненти держави, щоб бути завжди готовою до спільних оборонних дій у Чорному морі. Саме з цією метою щороку в нашій країні проводять багатонаціональні навчання «Сі Бриз». Про це заявив Президент Петро Порошенко під час відвідування маневрів «Сі Бриз-2018» в ході робочої поїздки до Одеси. За його словами, ці навчання — «не лише підвищення взаємосумісності, а нарощування рівня морської та польової виучки, злагодженість багатонаціональних підрозділів».
Такі спільні практичні заходи підготовки сприяють відродженню військово-морського потенціалу Української держави.
«Наша співпраця засвідчує єдність і готовність разом захистити мир і спільні цінності, які нас об’єднують з партнерами: демократію, свободу, верховенство права. Захистити територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України», — наголосив Верховний Головнокомандувач ЗСУ. Багатонаціональні навчання «Сі Бриз-2018», які проводять в Україні з 1991 року, розпочалися 9 липня, в них беруть участь військовослужбовці країн НАТО і країн-партнерів. На навчаннях представлені Болгарія, Великобританія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Індія, Італія, Канада, Литва, Молдова, Норвегія, ОАЕ, Польща, Румунія, США, Туреччина, Україна та Швеція, повідомляє департамент прес-служби АП. Головне завдання навчань — набуття спроможності військовим командуванням ВМС України щодо планування та проведення морських операцій за процедурами і стандартами НАТО. А також підвищення рівня взаємосумісності частин та підрозділів Військово-Морських сил України з підрозділами країн-членів НАТО та країн-партнерів НАТО.
За словам Президента, після анексії Криму Україна зіткнулася з різким зростанням напруги. «Росія на незаконно окупованій території збільшила своє військове угруповання, вперше там розміщена ударна авіація, новітні ракетні та зенітні комплекси. Бачимо склад Чорноморського флоту Росії, який незаконно розташований в анексованому українському Севастополі, посилено підводними човнами та новими військовими кораблями, озброєно далекобійними ракетами морського базування. Значно посилено корабельне угруповання країни-агресора в Азовському морі», — розповів Президент під час поїздки до Одеси. Він констатував, що військово-стратегічна обстановка в Чорноморському регіоні дуже напружена, і повідомив, що Росія почала незаконно зупиняти і здійснювати огляд суден, які прямують в українські порти на Азовському морі. Йдеться і про українські, і про іноземні судна.
«Ми бачимо, що це робиться для того, щоб заблокувати Україну на Азовському морі і, можливо, здійснити військову атаку на Маріуполь, через який відбувається експорт продукції чорної металургії України, атаки на інші порти Азовського моря», — повідомив глава держави. Він ще раз наголосив на необхідності посилення боєготовності українських ВМС.
На флагмані Військово-Морських сил України фрегаті «Гетьман Сагайдачний» Верховний Головнокомандувач ЗСУ вийшов у відкрите море, де ознайомився з перебігом перших тактичних навчань тактичної групи малих броньованих артилерійських катерів. У складі групи в навчаннях взяли участь шість катерів. Було опрацьовано розгортання і атаку умовного корабля супротивника у взаємодії з авіацією ВМС України. Мета навчання — напрацювати організацію планування та підготовки багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні багатонаціональним штабом за стандартами НАТО.
У ході візиту Петро Порошенко відвідав американський штабний корабель Mount Whitney, який бере участь у багатонаціональних навчаннях «Сі Бриз-2018». Глава держави зустрівся з Головнокомандувачем Збройних сил США в Європі генералом Кертісом Скапаротті. Президент відзначив двосторонню співпрацю й зауважив, що за останні чотири роки взаємодія між Україною та НАТО посилюється. Він наголосив, що Україна підвищує обороноздатність та реформує безпековий сектор, оскільки стратегічна мета нашої держави — вступ до НАТО.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»