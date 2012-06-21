У Національному університеті «Острозька академія» розпочались урочистості з нагоди 25-річчя її відродження як правонаступника першого вищого навчального закладу Східної Європи. У 1994 році перший Президент України Леонід Кравчук видав указ про відродження тоді ще Острозького колегіуму. Його очолив професор Ігор Пасічник, нині Герой України та незмінний упродовж 25 років ректор університету.
Відзначати 25-річчя розпочали з аудиторії спогадів. Згадати-таки є що: академія, як Фенікс із попелу, відродилася на руїнах колишнього монастиря капуцинів. А ще за сприятливої майже літньої погоди сповна задіяли академічний парк: тут і ярмарок-пасіка, і козацькі забави, й пісні українських виконавців.
Ректор поспілкувався з усіма охочими на Дні відкритих дверей: на таких заходах тут відчиняють не лише двері, а й серця назустріч талановитій юні. Адже її колоритні посланці гідно репрезентують академію і в Україні, й у світі. До слова, тут встановили вже 10 різноманітних рекордів України та два — Гіннесса.
30 жовтня у новозбудованому корпусі університету, що став окрасою давнього Острога, запрацює оновлений ART-кластер «Академія», де студентів знайомитимуть з модерним мистецтвом, відбудеться презентація енциклопедичного видання «Острозька академія».
Усі ці заходи відбуваються завдяки півторамільйонному гранту Українського культурного фонду, який отримав академічний міжнародний благодійний фонд «Відродження», і допомозі небайдужих благодійників.
А що, запитаєте, держава? Президент Володимир Зеленський, який побував в академії на початку вересня, підтримку цьому унікальному закладові пообіцяв. Ректор переконаний, що академія повинна мати особливий статус від держави: «Коли професор з Оксфорда побачив наш новий корпус, то не приховував захоплення, — розповів Ігор Пасічник. — У ньому є вежа з годинниками, що поєднують герб Острозької академії та герб її засновника князя Василя-Костянтина Острозького. Гадаю, правильніше називати її міською ратушею, яка за часів Острозьких була приблизно на тому самому місці. Щошість годин там звучатиме мелодія студентського гімну Gaudeamus. Спорудження ратуші — своєрідний подарунок для Острога і символ того, що місто повертає собі колишню славу, бо мало магдебурзьке право».