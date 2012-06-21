Уряд ініціює великий національний проект з відродження «Хортиці». Про це йшлося на нараді під головуванням віце-прем’єр-міністра Павла Розенка. Перспективи державної підтримки Національного заповідника «Хортиця» обговорювали фахівці міністерств культури, фінансів, народні депутати, науковці. У нараді взяли участь голова Запорізької облради Григорій Самардак та гендиректор Національного заповідника «Хортиця» Максим Остапенко.За словами Павла Розенка, розвитку Національного заповідника «Хортиця» треба надати новий імпульс, повністю розкрити величезний потенціал важливого об’єкта природної, культурної та історичної спадщини України. Завдяки зусиллям небайдужих українців та меценатів Національний заповідник «Хортиця» став одним із найвідвідуваніших у країні й безумовним лідером у Запорізькій області. Тож настав час і державі докласти зусиль для його розвитку. Павло Розенко підкреслив, що готовий узяти проект під особистий контроль.
— Запоріжцям важливо було на рівні держави актуалізувати питання розвитку Національного заповідника «Хортиця» як культурного, туристичного та ідеологічного символу України, — зазначив Григорій Самардак. — Ми змогли донести свою позицію до Києва, нас почули, і ми говорили мовою однодумців. Крім державної, передбачено участь обласного та міського бюджетів. І якщо наша «Хортиця» може стати символом національного й духовного єднання українців, то, крім бюджетної єдності, має бути єдність сил, ідей та помислів усього нашого суспільства.