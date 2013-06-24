Отримати гарантоване відшкодування за вкладами в банках, що збанкрутували, можна кількома кліками в «Дії». Нову послугу повернення вкладів презентували віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут на спільному брифінгу.

«Продовжуємо будувати найзручнішу державу у світі з погляду отримання держпослуг. Онлайн-сервіси пришвидшують і спрощують взаємодію людей з державою. Послуга повернення вкладів, над якою ми працювали спільно з Фондом гарантування вкладів, дасть змогу українцям подати заяву й отримати відшкодування зі збанкрутілих банків. А це 1,4 мільйона рахунків на суму 3,2 мільярда гривень. Щоб повернути кошти, не потрібно ходити в банки чи стояти в чергах, достатньо зробити кілька кліків у «Дії», — зазначив Михайло Федоров.

Послуга повернення вкладів у «Дії» дає змогу вкладникові банку, що збанкрутував, отримати відшкодування на наявну або відкрити нову картку «єПідтримка» в одному з банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, повідомляє Мінцифри.