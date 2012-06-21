За вказівкою голови Національної поліції України Сергія Князєва з п'ятниці особовий склад відомства переходить на посилений варіант несення служби у зв'язку з підготовкою до святкування Дня Незалежності України, повідомляє в п'ятницю Департамент комунікації Нацполіціі.
«Перевести Національну поліцію на посилене несення служби до особливого розпорядження», — наказав С.Князєв під час відеоселекторної наради, що відбулася під головуванням в.о.міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового.
Глава Нацполіціі додав, що до несення служби на вулицях України будуть задіяні всі допоміжні служби поліції.