Дорожня поліція з понеділка починає патрулювати чотири траси державного значення. Про це повідомив у понеділок, 12 червня, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на брифінгу щодо запуску дорожньої поліції.
«Патрульна поліція зараз патрулюватиме траси Київ—Харків, Київ—Зборів, Луцьк—Ковель і Ягодин—Сарни», —зазначив пан Білошицький та згодом уточнив, що сьогодні на роботу виїдуть понад 70 поліцейських.
Він також розповів, що дорожня поліція виходить на службу на 20 патрулях та 8 стаціонарних постах, які раніше використовувала ДАІ.
Згодом ці станції «будуть перетворені на дорожні станції патрульної поліції. Там плануємо залучати інші служби: дорожні служби, можливо, служби реагування на надзвичайні ситуації», —уточнив правоохоронець.
За його словами, це має дозволити максимально швидко усувати наслідки ДТП.
Окрім того, пан Білошицький повідомив, що автомобілі дорожніх поліцейських планують обладнати новими пристроями для фіксації порушень швидкості. Зараз у поліції вирішують, які саме пристрої встановлювати.
«В майбутньому плануємо обладнати (поліцейські —ред.) автомобілі сучасними камерами вимірювання швидкості. Не плутати з автофіксацією, що просто фіксує правопорушення швидкісного режиму», —сказав Олексій Білошицький.
Він зазначив, що за даними нових пристроїв автопорушників зупинятимуть та притягуватимуть до відповідальності на місці.