Звіт щодо виконання Програми діяльності чинного уряду за минулий рік досі обговорюють широкі верстви населення — від пересічних громадян у транспорті чи на кухнях до посадовців з високих трибун. Цього тижня настала черга й представників експертного середовища та громадського суспільства, які зустрілися з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Від нього вони почули про вчасне затвердження звіту про перебіг і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів у 2016 році та направлення його до Верховної Ради.
«Ми достатньо критично дивимося на реальний стан справ, але те, що сьогодні можливо говорити, — маємо зростання 2,2% ВВП (за підсумками 2016 року, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну). Зрозуміло, цього недостатньо, але це позитивно», — вважає Володимир Гройсман.
Коментуючи досягнуті результати, він особливо вказав на рішення уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати. Так, у країні спостерігається скорочення безробіття, збільшення кількості оформлених працівників і тих, хто отримує підвищену заробітну плату.
У межах реформи з децентралізації місцеві бюджети зросли на 50 мільярдів гривень. Разом із цим було збільшено відповідальність місцевої влади. А говорячи про енергетику, Володимир Гройсман зазначив, що Україна вже понад 450 днів не споживає російського газу.
У цьому контексті Прем’єр запевнив, що уряд забезпечив якісну підготовку до проходження опалювального сезону, зокрема розблокувавши роботу НАЕК «Енергоатом». Також «дуже жорстко» підійшов до забезпечення накопичення вугілля та формування його стратегічного запасу для мінімізації будь-якого негативного впливу на енергетику.
Кабінет Міністрів робить кроки в напрямі розвитку гідроенергетики, збільшує потужності атомної енергетики. Було побудовано дві лінії електропередач від Хмельницької та Рівненської станцій, будують і лінію від Запорізької АЕС.
Прем’єр-міністр та експерти обговорили актуальні питання порядку денного реформ, які стосувалися зокрема енергетичного сектору, банківської системи, управління державними підприємствами, сфери охорони здоров’я.
Володимир Гройсман поінформував співрозмовників про пріоритети уряду на осяжну перспективу, серед яких ключові — забезпечення економічного зростання, побудова справедливої пенсійної системи та земельна реформа.
«Переконані, що у 2017 році зможемо досягти більшої стабілізації, і, на мій погляд, ситуація всередині країни має значно поліпшитися», — оптимістично наголосив Володимир Гройсман.
Експерти високо оцінили зусилля уряду, завдяки яким вдалося досягти зростання економіки України у IV кварталі 2016 року на рівні 4,7%. Так, експерт з фінансових питань громадської ініціативи «Реанімаційний пакт реформ» Тарас Козак зазначив, що «зростання 4,7% в останньому кварталі має вигляд як 7,8% річних. Це дуже багато. І позитивно, що щоквартально зростають темпи приросту ВВП».
«Розцінюю зростання економіки 2016 року як видатний успіх. Тому що це відбувається під час війни, тобто це досить незвична ситуація», — зауважив президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер.