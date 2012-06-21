Минулих вихідних традиційно відзначили Масляну, яка передує Великому посту. З цієї нагоди у Запоріжжі відбувся фестиваль національної кухні, організовуаний департаментом культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА, обласним методичним центром культури та мистецтва й Асоціації національних меншин Запорізької області.
Відбувся танцювальний флешмоб з болгарською хора, грузинською лезгинкою, українським гопаком, романською циганочкою. Гурмани ж мали змогу скуштувати страви грузинської, вірменської, болгарської, узбецької, німецької, татарської національних кухонь.
Святкові заходи тривали й у Історико-культурному комплексі „Запорозький Дуб”. Тут Запорізька обласна федерація козацького бойового мистецтва „Спас” провела „Козацьку Масницю”. Були показові виступи шкіл бойових мистецтв та козацької православної школи „Спас”, козацькі розваги та випробування, лицарські бої клубу історичного фехтування „Стезя”, „Лава на лаву” тощо.
Святкові програми проходили також у військових частинах, бібліотеках, палацах культури, „Кінному театрі” на острові Хортиця, де можна було ознайомитися з традиціями та обрядами проводів зими нашими предками, слов'янськими народами, справжньою забавою, збереженою від язичницької культури до наших днів.