Війна та природні катаклізми становлять серйозну загрозу для всіх українців, але найбільш уразливі - люди з порушенням слуху. В умовах, коли спілкування ускладнене, отримання допомоги може виявитися неможливим.

Щоб вирішити цю проблему, ГО «Громадський Рух «Соціальна єдність» разом з Державною службою України з надзвичайних ситуацій об'єднали зусилля та реалізували життєво важливий проект, що допоможе нечуючим українцям вчасно отримати допомогу в надзвичайній ситуації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Тепер кожна людина з порушенням слуху, яка постраждала внаслідок військових дій чи природних явищ або просто опинилася у небезпеці, може абсолютно безкоштовно звернутися за допомогою до Служби порятунку ДСНС, використовуючи мобільний додаток «Перекладач ЖМ».

У розділі «SOS» додатка з'явився спеціальний ярлик ДСНС. При натисканні на нього відбувається з'єднання з перекладачем жестової мови, який забезпечує комунікацію з рятувальниками ДСНС.

Цей проект є важливим кроком у забезпеченні безпеки нечуючих українців. Завдяки йому, люди з порушенням слуху зможуть отримати допомогу в разі надзвичайної ситуації, навіть якщо вони спілкуються лише жестовою мовою.

Як це працює

Щоб звернутися за допомогою, необхідно виконати такі дії:

завантажити безкоштовний мобільний додаток «Перекладач ЖМ» з App Store або Google Play;

відкрити додаток і перейти в розділ «SOS»;

натиснути на ярлик ДСНС;

з'єднатися з перекладачем жестової мови та повідомити про своє місцезнаходження та ситуацію.

Перекладач жестової мови допоможе вам напряму зв'язатися з рятувальниками ДСНС та забезпечити своєчасну допомогу.

Цей проект важливий не тільки для нечуючих, а й для всіх жителів України. Він допомагає забезпечити безпеку та рівність усіх людей, незалежно від їхніх фізичних можливостей.

Підтримайте цей проект і поширте інформацію про нього серед своїх знайомих. Це може врятувати комусь життя.