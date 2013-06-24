1 жовтня запрацювали нові зміни в державній програмі «Пакунок школяра». Одноразову допомогу обсягом 5 тисяч гривень уже можна витрачати не лише на канцелярію, дитячий одяг або взуття, а й на книжки.

Тепер, коли зміни офіційно набули чинності, програма «Пакунок школяра» охоплює розрахунок у тих торгових точках, POS­термінали яких мають такі MCC­коди: 5641 — дитячий одяг; 5651 — одяг для всієї родини; 5661 — магазини взуття; 5943 — канцелярські товари; 5942 — книжкові магазини; 5192 — книжки, періодичні видання та газети.

Щоб батькам або іншим законним представникам першокласників було зручніше знайти магазини для покупок, на сайті Мінсоцполітики доступний онлайн­дашборд за посиланням. Він охоплює торгові точки у всій Україні, де гарантовано можна розрахуватися виплатою, і вже оновлений відповідно до нових умов програми.

Кількість заяв на допомогу тим часом перетнула позначку 200 тисяч — більшість сімей оформила їх через застосунок «Дія» (176 тисяч), ще майже 24 тисячі родин звернулися до сервісних центрів Пенсійного фонду України. Виплати вже отримали понад 168 тисяч сімей, а загальна сума профінансованої допомоги перевищила 856 млн грн, що становить майже 70% загального бюджету програми.

Подати заяву загалом можна до 15 листопада 2025 року. Кошти потрібно використати протягом 180 днів після нарахування. Проєкт втілюють з ініціативи Президента України, його розробило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством цифрової трансформації та «Дією», Міністерством освіти і науки, Пенсійним фондом України та Державною службою України у справах дітей за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, повідомляє Мінсоцполітики.