Цьогорічні одинадцятикласники вперше виконуватимуть аудіювання під час незалежного тестування з іноземних мов. Приміром, у 2017-му сертифікаційна робота з англійської мови налічувала 43 завдання різних форм і складалася з трьох частин: читання, використання мови і письмо (завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю). В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомляють, що наступного року тести з англійської, німецької, іспанської та французької внесуть частину розуміння мови на слух. Тобто відтепер, окрім звичних тестових завдань, випускники повинні прослухати певні звукові фрагменти й виконати завдання до них. Це дасть змогу глибше перевірити знання учнів.
Уперше тести з іноземних мов будуть двох рівнів складності: В1 та В2. «Тест рівня В2 складатимуть випускники 2018 року, які в своєму навчальному закладі вивчали мову на профільному рівні й прагнуть зарахувати результат ЗНО з іноземної мови як оцінку за державну підсумкову атестацію, — пояснюють в УЦОЯО. — Тут не йдеться про тип навчального закладу, лише про рівень викладання: академічний чи профільний. Тобто випускник складатиме тест того рівня складності, з яким вели викладання в його школі. Приміром, якщо у звичайному загальноосвітньому закладі іноземну викладають на академічному рівні, її випускники мають складати тест рівня В1».
Цей рівень передбачає, що дитина розуміє зміст сказаного іноземною з певних тем: про родину, навчання, роботу, дозвілля тощо, а також може зорієнтуватися в країні, мову якої вивчає. За рівнем В2 випускник має вільно спілкуватися на будь-яку тему, дискутувати, чітко висловлювати власну думку тощо.
На запитання «Чи забезпечать пункти тестування матеріалами для проведення аудіювання?» в Центрі тестування зазначають, що вже випробували такі тести і цього року, й торік, тож процедуру напрацьовано. «Диски зі звуковими фрагментами надаватимуть учням разом із тестовими зошитами, — кажуть фахівці. — Конфіденційність інформації, записаної на дисках, зберігається так само, як і в сертифікаційних роботах: диски відкриватимуть безпосередньо в аудиторії перед початком тестування. Запис відтворюватиметься на ноутбуках з колонками. Тож усі пункти тестування забезпечать обладнанням для відтворення таких аудіофайлів».
Майбутнім випускникам нададуть більше часу на виконання незалежного оцінювання із застосуванням аудіювання (цьогорічне ЗНО з іноземної можна було скласти впродовж 120 хвилин).
Насамкінець. Відомо, що ЗНО–2018 відбуватиметься з 22 травня по 14 липня з 11 предметів. Як і цьогоріч, кожен абітурієнт матиме змогу скласти тести щонайбільше з чотирьох предметів. Випускникам шкіл результати тестів з трьох предметів зарахують як державну підсумкову атестацію. Тож обов’язково треба буде скласти українську мову і літературу, на вибір математику чи історію України, а також третій предмет із переліку: історія України, математика, біологія, хімія, фізика, географія, англійська, німецька, французька чи іспанська мови.
Інна ХМЕЛЬНИЦЬКА
для «Урядового кур’єра»