Вчора на засіданні Уряду прийнято постанову, якою визначено механізм формування єдиного для всіх переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані російською федерацією. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтепер єдиним джерелом інформації про такі території є наказ Мінреінтеграції, погоджений Міноборони та сформований на підставі пропозицій обласних військових адміністрацій.

Нагадаємо, що наразі діє перелік, затверджений Наказом № 75 Мінреінтеграції. Він створювався для забезпечення виплат ВПО, але його почали використовувати й в інших цілях. Зокрема, наявність громади в переліку могла стати підставою для обмеження доступу до публічних електронних реєстрів.

З огляду на це, Прем'єр-міністром України було доручено Мінреінтеграції розробити перелік, який забезпечить єдність адміністративної практики та цілісність державної політики.

Новий перелік передбачає дві градації ведення бойових дій на території: активні та можливі. Також він містить окремий список окупованих територій. Додано графу з датою початку та завершення бойових дій та тимчасової окупації.

Важливо, що новий перелік буде масштабуватись до рівня окремих населених пунктів, а не громад, як це є зараз. Такий принцип формування переліку дозволить більш ефективно вирішувати питання відновлення доступу до реєстрів. А також додасть гнучкості при визначенні належності чи неналежності певної території до тимчасово окупованих.