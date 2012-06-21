Позачергові президентські вибори в РФ можуть відбутися навесні 2021 року, але остаточного рішення Путін ще не прийняв

Оскільки стан здоров'я Путіна вже явно не дозволяє в повному обсязі виконувати його обов'язки, особливо з урахуванням авторитарної моделі правління, стає більш ніж очевидним: чим довше буде затягуватися процес «транзиту влади», тим більше ризики розвалу країни.

Про це пише видання GuildHall, розбираючи можливі сценарії зміни влади в Росії, передає Цензор.НЕТ.

Володимир Путін сам не може піти на поступки в питаннях, які стали «наріжним каменем» його правління: так, про відновлення СРСР мова вже не йде, але Крим, Донбас, Придністров'я та інші штучно створені за час його правління «гарячі точки» треба віддавати, інакше «заберуть самі» як Нагірний Карабах.

Є ще й інша біда: «Сьогодні правлячий клас в Росії абсолютно здичавів, знахабнів, втратив почуття міри, він займається тільки користолюбством. Він навіть відмовився керувати державою», – каже Олександр Проханов, російський письменник. І процес цей тільки посилюється, причому стрімкими темпами.

Тому у Кремлі стали чітко усвідомлювати, зокрема й ознайомившись з опитуваннями громадської думки, якщо в країні нічого не змінювати, то ситуацій аналогічних Хабаровську і Мінську на території РФ буде настільки багато і спалахнуть вони настільки «несподівано», що тоді можна буде втратити усе.

Видання пише, що Володимир Путін нібито майже змирився зі своїм відходом з поста президента, розуміючи, що інакше його можуть змусити це зробити. У Росії з великим інтересом очікують новорічного звернення Путіна до нації з цілком можливим «єльцинським сценарієм».

Тому вже зараз все частіше стали «просочуватися чутки» про можливе проведення позачергових президентських виборів вже навесні 2021 року. А «довколакремлівські» аналітики вважають, що це крайня дата, до якої народ готовий терпіти.

Відомо, що такий «весняний» варіант передачі влади лобіює заступник АП РФ Сергій Кирієнко, який, судячи з усього, усвідомлює: навіть в цьому випадку «транзит влади» пройде «вкрай нервово», а подальше затягування процесу цілком може привести до його неможливості в принципі і з вкрай непередбачуваними наслідками.

Складно сказати наскільки все це реально розуміє Путін, що живе в «своєму світі» проте відомо, що так званий «short list» на передачу влади досить великий і як мінімум складається з 10-12 осіб і далеко не всі з них «в погонах» причому порівняно з 2019 роком він дещо видозмінився.

При цьому, видання умовно ділить наступників Путіна на «пріоритетних» і «можливих».

У пріоритетну групу включені перший заступник прем’єра Бєлоусов, віцепрем’єр з питань оборони Борисов, міністр оборони Шойгу, економіки Решетніков, охорони здоров’я Мурашко і освіти Фальков. У тому ж списку — віцепрем’єр з будівництва Хаснуллін і міністр сільського господарства Патрушев.

Серед можливих кандидатів названі прем’єр Мішустін, міністр фінансів Силуанов, глава рахункової палати Кудрін, а також глава «Ощадбанку» Греф.

Зазначається також, що це малореальні кандидати. А проти кандидатури Мішустіна виступає особисто Путін і більш того розглядає варіант його звільнення незабаром з прем’єрської посади. «Так що дуже ймовірно, що кінець грудня — січень нас порадують «несподіваними новинами», які, в той же час вважаються і прогнозованими.

А ось головне питання лежить зовсім в іншій площині: давно відомо, що Путін має характерну рису — вкрай довго обмірковує практично будь-яке важливе рішення з чим власне і пов’язаний тривалий транзит влади, який в реальності вже перезрів і це вже призвело до того, що місцеві, особливо національні еліти почали замислюватися над тим: а чи треба нам Москва взагалі?

В умовах зміни будь-якої влади такі настрої тільки загострюються, бо центр — слабшає і може виникнути бажання як при Єльцині «забрати стільки влади скільки зможеш» особливо це стосується Північного Кавказу та Поволжя, та й інші регіони цілком можуть захотіти «жити окремо», — резюмує видання.

Раніше видання повідомляло, що недавні ініціативи російського президента, що дозволяють узаконити довічне сенаторство в разі відходу з поста глави держави, і законопроєкт, який ускладнює процедуру кримінального переслідування колишніх президентів, ще раз підтверджує правоту західних таблоїдів — Daily Mail, The Sun, NY Post, BBC та інших — з приводу здоров’я Путіна і того, що «батько нації» збирається найближчим часом попрощатися з політичною авансценою.