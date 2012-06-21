Україна вдячна міжнародним партнерам за рішучу реакцію на загострення Росією ситуації поблизу українських кордонів, що допомогло спонукати Росію згорнути військові навчання, проте закликає не втрачати пильності та продовжувати стежити за ситуацією, наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сама заява міністра Шойгу, міністра оборони РФ, – позитивна подія. Якщо Росія справді відведе від кордону з Україною величезні військові сили, які вона туди стягнула, це послабить напруженість. Однак ми маємо пам’ятати, що сам цей крок не зупиняє ані ескалацію, ані конфлікт загалом", – наводить слова Кулеби пресслужба МЗС України.

Він також зазначив, що Україна хотіла б бачити послідовні конструктивні дії, підтверджені українською розвідкою та розвідкою НАТО.

"По-друге, ці війська не просто дійшли до нашого кордону і тепер мають повернутися назад. Вони проводили небезпечні навчання і створили реальну небезпеку для України. Росія, як і раніше, має загалом пояснити Україні, ОБСЄ та міжнародному співтовариству, навіщо їй насправді потрібно стягувати таку кількість військ із наступальним озброєнням на кордоні з Україною з такою надмірною чисельністю військ", – сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що Україна вдячна міжнародним партнерам за рішучу та своєчасну реакцію на загострення Росією ситуації. За його словами, це допомогло спонукати Росію до ухвалення рішення про згортання безпрецедентно небезпечних навчань.

"Україна закликає своїх партнерів наразі не втрачати пильність, продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживати дієвих заходів щодо стримування Росії", – сказав Кулеба.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийняв рішення завершити перевірочні заходи у Південному та Західному військових округах, оскільки всіх поставлених цілей досягнуто.

Міністр поставив завдання "Генеральному штабу, командувачам військ військових округів і Повітряно-десантних військ спланувати та розпочати з 23 квітня повернення військ до пунктів постійної дислокації, виконати детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди перебуває напоготові, але хоче миру та вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

"Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна хоче миру. Спасибі міжнародним партнерам за підтримку", – написав Зеленський на сторінці в Twitter.