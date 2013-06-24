Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у врученні відзнаки глави держави «Національна легенда України».
Цьогоріч лауреатами відзнаки «Національна легенда України» стали: командир 1 омб «Вовки Да Вінчі» ЗСУ Дмитро «Да Вінчі» Коцюбайло (посмертно); нейрохірург Андрій Сірко, керівник центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова (м. Дніпро); волонтерка, керівниця фонду Leleka Foundation Ірина Гук; японський волонтер Фумінорі Цучіко; українська тренерка з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна (посмертно); воєнний кореспондент, ведучий і сценарист Андрій Цаплієнко; інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу із Краматорська Володимир Летенко; музикант, співак, композитор, поет Тарас Петриненко.
Відзнакою нагороджують громадян, які зробили вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність, особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служіння українському народові.