Життя талановитого спортсмена згасло 19 лютого 2014 року в Будинку профспілок на Майдані Незалежності від втрати крові. Напередодні оскаженілі силовики кинули в натовп протестувальників бойову протипіхотну осколкову гранату, яка влучила Дмитрові в плече і вибухнула. Ціною життя хлопець урятував усіх навколишніх — міцне юначе тіло стримало вибухову хвилю і більшість осколків гранати.
Днями на НСК «Олімпійський» відбулась урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу «Відзнака імені Героя Небесної Сотні Дмитра Максимова». Її вручали вперше, а започаткували заради підтримки людей та організацій, що займаються розвитком спорту й фізичної культури, запровадження реабілітаційних програм для людей з інвалідністю.
«Так вийшло, що Бог вирішив за потрібне забрати його. Вирішив, що він у 19 років зміг усе виконати. Дарма що він мав вади слуху, але ходив у студію, створював музику, співав, займався спортом з восьми років. Він лише увійшов у великий спорт, та не встиг досягти багато», — Дмитрова мати Лідія Максимова схвалює те, що пам’ять про її сина житиме і даватиме натхнення небайдужим.
Організаторами конкурсу виступили громадські організації «Родина Героїв Небесної Сотні», «Відкриті можливості» за підтримки Міністерства молоді та спорту, Фонду «Відродження» і національної громадської компанії «Спільна перемога».
За словами міністра Ігоря Жданова, ми не можемо забути тих людей, які втратили життя, захищаючи незалежність України, її європейський вибір, загинули під час Майдану, гинуть в АТО.
«Він був дуже талановитим спортсменом, дзюдоїстом, дефлімпійцем. Було справою честі започаткувати таку відзнаку. Робимо все, що можемо, аби пам’ять про подвиг Дмитра Максимова жила», — наголосив Ігор Жданов. Він нагадав, що проводять змагання з дзюдо на честь Дмитра Максимова. Засновано турнір з веслування імені ще одного Героя Небесної Сотні Віктора Швеця, який займався цим видом спорту.
Серед перших лауреатів «Відзнаки імені Героя Небесної Сотні Дмитра Максимова» — Олег Іваненко у номінації «Організація та розвиток закладів для занять спортом та реабілітації (або окремих програм)». Нагороду отримав за проведення авторалі для інвалідів «Каштани Київщини», організацію змагань на відкритий кубок України з риболовлі для спортсменів з інвалідністю, організацію телемарафону до Дня захисту дітей «Сильні духом».
У номінації «Благодійний внесок у реалізацію програм занять спортом і реабілітації» переміг Сергій Фотієв. Нагороду отримав за допомогу паралімпійцям з наданням квартир (одна з тих, хто отримав житло, — спортсменка Людмила Даниліна), а також за організацію візиту Ніка Вуйчича в Україну.
У номінації «Проведення спортивних змагань на всій території України та в окремих її регіонах» перемогу здобув Євгеній Коваль. Відзначено проект «Ігри Героїв» — міжнародні змагання з CrossFit для поранених воїнів АТО та людей з інвалідністю.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»