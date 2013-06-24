У той час, як пропагандисти кремля цинічно прикривають власні імперські амбіції тезами про «захист православ’я», агресивна атака російських військ руйнує православні храми та інші святині релігійних спільнот України. Про це повідомляє Урядовий портал.

З 24 лютого постраждали вже щонайменше 59 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше восьми областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми. Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій. Інтерактивна мапа дає змогу побачити всі постраждалі об’єкти та вибрати візуалізацію за релігійною спільнотою.