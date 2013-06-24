Кабінет Міністрів України вніс зміни до урядової постанови від 15.12.1997 №1410 «Про створення єдиної системи військової освіти» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. №1490), відповідно до яких затверджено Концепцію трансформації системи військової освіти, що окреслює наявну проблематику, основні завдання і структуру системи військової освіти, передбачає реалізацію вичерпного переліку завдань і заходів на період до 2032 року та моніторинг їх виконання.

«Трансформація системи військової освіти триває і цілком відповідає європейському та євроатлантичному курсу України. Система військової освіти змінюється, щоб стати якіснішою, більш сумісною з аналогами в державах НАТО та ЄС. Планомірно вибудовуючи сучасну модель військової освіти, ми враховуємо необхідність дотримання вимог до її якості, професіоналізації Збройних сил України, організації централізованої підготовки військових фахівців сил оборони в системі професійної військової освіти», — наголосив перший заступник міністра оборони Іван Руснак.

На думку очільника департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони Володимира Мірненка, вже на етапі підготовки потрібно скоординовувати спроможності всіх складових сил оборони, давати розуміння, як здійснюється планування спільних операцій та прийняття військових рішень відповідно до натовських процедур.

Саме такий підхід дасть змогу забезпечити належний рівень операційної взаємодії військових фахівців під час спільних дій у складі об’єднаних органів військового управління сил оборони, а також набуття достатньої взаємосумісності Збройних сил та інших складових сил оборони з відповідними структурами держав — членів НАТО, налагодити міжвідомчу координацію підготовки військових фахівців з питань оборони, безперервний освітній та професійний розвиток військових фахівців упродовж військової кар’єри.