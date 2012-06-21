З 1 січня 2018 року реформа пенсійного забезпечення працівників силових відомств почнеться, навіть якщо Верховна Рада не встигне розглянути відповідний закон до кінця року. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. За його словами, перерахунок пенсій розпочнеться з першого дня січня нового року. «В законі прописано норму, якою встановлено перерахунок саме з цієї дати», — наголосив міністр, додавши, що на людей не вплинуть бюрократичні перепони, пов’язані з розглядом і датою ухвалення закону. Щоправда, обов’язковою умовою проведення осучаснення пенсій військовослужбовців та працівників інших силових органів стане саме його ухвалення Верховною Радою.
«Закон передбачає, що завдяки осучасненню пенсії підвищаться для кожного індивідуально залежно від стажу та розміру грошового забезпечення. Але якщо говорити про середнє підвищення, то воно становитиме 1,5 тисячі гривень. Ця сума значно більша, ніж нинішня, і якщо для цивільних українців пенсія в середньому зросла на 30%, то у військових пенсіонерів зростання буде більшим на 62%. Гідних пенсій можна досягнути лише поступово, а тому головним результатом цього закону буде проведення одночасного та щорічного осучаснення військових та цивільних пенсій», — цитує слова Андрія Реви прес-служба Мінсоцполітики.
Докладніше про це, а також про інші питання щодо запланованих змін у соціальній сфері міністр соціальної політики розповідав під час прес-конференції, присвяченої підбиттю підсумків річної роботи.
Катерина ЦАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»