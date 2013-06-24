Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони розширює перелік доступної техніки, яку постачають через DOT-Chain Defence. Відтепер бригади зможуть обирати та отримувати засоби для боротьби з ворожими «шахедами». Такі дрони доступні за програмою «Армія дронів Бонус».

«Воїни зможуть самостійно обирати та швидко отримувати засоби для боротьби з ворожими «шахедами». Продовжуємо розширювати цифрові інструменти, які дають українському війську необхідну швидкість і гнучкість у забезпеченні всім потрібним», — заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Пріоритизація контрактування дронів відбувалась на основі опитування військових щодо їхніх потреб та оцінки ефективності конкретних засобів.

«Ми змінюємо логіку процесу забезпечення, де головний фокус звертаємо не лише на постачання засобів для військових, а й на зворотний зв’язок від них, їхню експертність. Команда АОЗ провела опитування серед військових для визначення моделей дронів-перехоплювачів, якими ті користуються та вважають найбільш ефективними. Саме з виробниками таких засобів ми намагаємось першочергово укласти контракти», — зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Це вже другий тип дронів-перехоплювачів, які постачатимуть до війська через DOT-Chain Defence. Восени агенція додала до маркетплейсу зброї дрони-перехоплювачі тактичного рівня, які допомагають протидіяти ворожим розвідувальним та ударним БпЛА на лінії фронту. Загалом у межах забезпечення війська з використанням ІТ-системи АОЗ підписала контракти із шістьма виробниками безпілотників цього типу. На кінець грудня через DOT-Chain Defence військові отримали майже 5 тис. дронів-перехоплювачів.

«Армія дронів Бонус» — мотиваційна програма із забезпечення Сил оборони технікою, яка базується на інтеграції ІТ-систем Delta, DOT-Chain Defence і Brave1 Market, повідомляє Міноборони.