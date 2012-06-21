Снарядом від системи залпового вогню «Ураган» бойовики Донбасу ще зовсім недавно лупили по позиціях української армії. Днями ворожу ракету просто з фронту доставили у Дніпро. Військовий трофей стане експонатом Музею АТО і доказом порушення бойовиками мінських домовленостей, адже цю зброю угодами заборонено. Така ракета залишає в землі вирву завглибшки 3 метри та діаметром 6. Попри заборони, ворожа сторона постійно використовує це озброєння проти України.
Снаряд від «Урагана» кілька днів тому знайшли біля Світлодарської дуги. До музею зброю передала волонтерка Дар’я Андрусенко-Якотюк, яка постійно возить допомогу нашим бійцям на передову, а звідти переправляє музейні експонати.
«Ракета — унікальний та емоційний експонат. Вона підкреслює масштаб війни і мужність українських хлопців, які тримають удар попри найстрашнішу зброю», — зазначає радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, один із творців Музею АТО, історик Юрій Фанигін.
Нагадаємо, що в Дніпрі Музей АТО відкрили першими в Україні. Він став ще одним підрозділом Дніпровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького. Музей АТО розповідає про подвиг жителів Дніпропетровщини, які захищали Україну в бойових діях на Донбасі, про волонтерів і медиків, військових журналістів і капеланів. Вулична експозиція Музею АТО з’явилася в травні 2016-го, а у січні цього року відкрили і внутрішню — у залах будівлі діорами «Битва за Дніпро». Загалом обидві виставки вже налічують понад 5 тисяч експонатів. Постійно поповнювати експозицію допомагають волонтери, бійці та їхні рідні. Наприклад, нещодавно до музею доставили броньований Land Rover Discovery, який на фронті евакуював поранених. Над створенням Музею АТО також працювали історики, музейники, художники, дизайнери. Відвідати його можуть усі охочі.