На минулому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що дає змогу посилити соціальну підтримку захисників і захисниць та їхніх родин. Ідеться про пілотний проєкт щодо організації соціального супроводу військових та їхніх сімей на базі підрозділів Збройних сил. Ключова мета — допомогти військовим у цивільних питаннях.

Завдяки соціальному супроводу військові та їхні родини зможуть отримувати консультації щодо психосоціальної підтримки, налагодження комунікації в сім’ї, допомогу і супровід військовослужбовця на етапах призову під час мобілізації.

«Соціальна підтримка військового має починатися з етапу мобілізації, початку служби. Головне — військовий та його родина не мають бути сам на сам у проблемах та запитах. Послуга соціального супроводу у військових частинах дасть змогу підійти до розв’язання цього завдання комплексно і сприятиме створенню цілісної системи соціальної підтримки», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Постанова дає змогу не лише запровадити нову послугу, а й змінити підходи до фінансування, збільшити кількість організацій, які професійно можуть підтримувати військових та їхні родини.

Соціальні послуги Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю зможе безпосередньо закуповувати в надавачів таких послуг — юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Це можуть бути громадські та благодійні організації. Головне — надавач соціальних послуг має відповідати чітким критеріям. Зокрема йдеться про наявність надавача в Реєстрі надавачів соціальних послуг, наявність необхідної кількості працівників, їх професійної кваліфікації та підготовки тощо.

Міноборони має визначити перелік військових частин, які можуть долучитися до проєкту. До кінця 2023-го це мають зробити до п’яти військових частин, наступного року — до 35 підрозділів, повідомляє Міністерство соціальної політики.