Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль урочисто вручив військовій частині В0131 (23-й окремий мотопіхотний батальйон 56-ї бригади Збройних Сил України) відремонтовану фахівцями ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» військову техніку.
— Ця робота триває вже другий рік поспіль, — зазначив очільник області. — У 2016 відремонтовано більше 20 одиниць техніки. Хочу подякувати фахівцям ЗАЗу, спільно з якими надається підтримка нашим військовим. Фонд оборони виділяє кошти на придбання необхідних запчастин, а працівники заводу відновлюють техніку на професійному рівні. Загальна вартість ремонту становила 222 тисячі гривень. У бойових умовах стан техніки є життєво важливим, тож сподіваюся, вона допоможе нашим хлопцям виконати бойові завдання.
За даними голови правління ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» Миколи Євдокименка, вже не перша техніка виходить з капремонту. Машини повністю розібрали, дефектували, замінили запчастини на нові та передали техніку нашим захисникіам. Ця співпраця триватиме і надалі. У свою чергу, командир взводу роти вогневої підтримки молодший лейтенант Іван Волканов подякував усім, хто брав участь у відновленні техніки, та запевнив, що на фронті технічне оснащення має першочергове значення. Завдяки високій вантажопідйомності та невибагливості відремонтоване бортове вантажне авто «КАМАЗ-53212» дозволить військовим використовувати його в найскладніших умовах транспортування вантажів у складі автопоїзда на далекі й короткі відстані.