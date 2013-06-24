Уряд затвердив план заходів з оптимізації процесів військово-лікарської експертизи на 2023 рік. Він має на меті забезпечити військовослужбовців належним і швидким сервісом проходження військово-лікарської комісії та зменшити навантаження на заклади охорони здоров’я в системі Міністерства оборони, інших складових сил оборони та комунальні.

Запрацює автоматизація перебігу проходження ВЛК, з’явиться інтеграція медичних процесів між військовими та цивільними компонентами. Серед інших завдань плану — викорінення надмірної бюрократії та забезпечення військовослужбовців соціальними гарантіями.

«Цим рішенням ми впроваджуємо ефективні процеси, які здатні забезпечити якісне проходження ВЛК в умовах воєнного стану. Буде розширено мережу військово-лікарських комісій, впроваджено цифрові інструменти, обладнано приміщення до вимог людей з обмеженими можливостями. Проведемо інформаційні кампанії, щоб кожен військовослужбовець чітко знав свої права під час проходження військово-лікарської комісії, лікування чи реабілітації», — повідомив міністр оборони Олексій Резніков.