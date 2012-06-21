Про це повідомляє телеканал CNN.
Система лазерної зброї (LaWS) розгорнута на борту корабля-амфібії USS Ponce.
«Вона точніша за кулю. Це не вузькоспеціалізована система озброєння, як деяке інше озброєння, що є у військових, яке діє лише в відношенні повітряних контактів, або тільки проти цілей на поверхні або тільки, наприклад, наземних цілей. Це дуже універсальна зброя, вона може бути використана проти безлічі цілей», – заявив капітан корабля Крістофер Уелс.
LaWS – це зброя, з якою не зрівняється жодна інша коли-небудь винайдена, повідомляє CNN. Вона стріляє зі швидкістю світла, що, для порівняння, в 50 тисяч разів швидше міжконтинентальних балістичних ракет.
«Вона вистрілює величезну кількість фотонів на об'єкт, що наближається. Ми не турбуємося через вітер, через дальність дії, ми не хвилюємося ні через що інше. Ми можемо уразити цілі зі швидкістю світла», – пояснює керуючий системою офіцер Кейл Хьюз.
Як зазначає Хьюз, немає необхідності «вести» ціль.
«Ми робимо постріл зі швидкістю світла, тож це просто точка і постріл – ми бачимо її, фокусуємося на ній і можемо знищити ціль», – сказав він.
Для тестування зброї військові запустили ціль – безпілотний літак, зброю, яку все частіше використовує Іран, Північна Корея, Китай, Росія та інші противники, повідомляє телеканал.
Під час пострілу в одну мить крило безпілотника загорілося, нагрівшись до температури в тисячі градусів, і ціль впала в воду. Постріл стався тихо і невидимо.
«Вона діє в невидимій частині електромагнітного спектру, так що ви не бачите променя, вона не виробляє ніяких звуків, вона повністю беззвучна і неймовірно ефективна в тому, що робить»,– заявив Хьюз.
Для роботи системи вартістю 40 мільйонів доларів потрібен тільки запас електрики, що виробляється невеликим генератором, і команда з трьох осіб.
Поки лазер призначений для ураження літаків і маленьких кораблів. При цьому, як повідомляє CNN, ВМФ розробляє потужні системи другого покоління, для ураження більш значних цілей: ракет. Ці розробки залишаються засекреченими.