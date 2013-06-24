В межах цивільно-військового співробітництва, за дорученням командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, до одного з профільних медичних закладів на Сумщині військовослужбовці ОТУ «Суми» передали гуманітарну допомогу медичного характеру. Про це повідомив на свої сторінці Фейсбук пресцентр Сил оборони Північного напрямку.

Лікарі цього закладу надають медичну допомогу цивільному населенню в умовах постійної загрози обстрілів з боку військ рф.

Допомогу було оперативно доставлено адресатові. Медичний вантаж надійшов від іноземних партнерів за сприяння БО «БФ «ЗАХИСТИТИ МАЙБУТНЄ» на виконання умов меморандуму про співпрацю з Командуванням Об’єднаних Сил ЗСУ.