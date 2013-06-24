Якщо вам від 18 до 60 років, ви покинули свою домівку і є військовозобов’язаними, маєте стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання. Зробити це потрібно протягом 7 днів після приїзду. Про це повідомляє Урядовий портал.

Звертаємо увагу, це не означає, що вам одразу вручать повістку. Детальний перелік тих, кого звільнили від мобілізації, можна знайти у Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Зокрема, звільненими від мобілізації є такі категорії військовозобов’язаних громадян:

- особи з інвалідністю або особи, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії);

- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

- жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

- які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

З повним переліком військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, можна ознайомитися у статті 23 зазначеного вище Закону.

Якщо ви належите до осіб, які не підлягають мобілізації, але повістка все одно прийшла, потрібно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують ваш статус.