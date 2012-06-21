Через два роки в Україні буде створено єдиний державний реєстр військовозобов’язаних, роботу над яким уже розпочато. Про це на брифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов’язків першого заступника начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генштабу ЗСУ Микола Сабеков, повідомляє УНІАН.
До єдиного держреєстру, за словами Миколи Сабекова, буде внесено дані всіх військовозобов’язаних України — від юнаків 17-річного та жінок 18-річного віку, які мають військову спеціальність. Первинно реєстр наповнюватимуть даними, що містяться в державному реєстрі виборців, а згодом його доповнять фахівці районних військових комісаріатів. Військкомати матимуть доступ лише до тієї частини реєстру, яка стосується їхнього району. Повний доступ матимуть тільки оператори Генштабу. Базу даних військовозобов’язаних не буде підключено до інтернету, а її інформація передаватиметься захищеними каналами зв’язку. Планують, що роботу зі створення реєстру буде завершено за два роки.