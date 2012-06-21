16 і 17 вересня в Печерському ландшафтному парку «Співоче поле» відбудуться кінопокази просто неба. Про це повідомляють організатори заходу на сторінці в Facebook. 

Кінолюбителям радять прийти зі своїми пледами, щоб розміститися на газоні або на кріслі-шезлонзі.

У суботу відвідувачам будуть представлені кінострічки «Льодовиковий період» (19: 30) і «Йолопи-розбійники» (21: 10).

В неділю глядачі зможуть побачити фільми «Льодовиковий період 2» (19: 30) і «Десять ярдів» (21: 00).

Забронювати шезлонг можна за телефоном (093) - 824-88-84.

Вартість:  30 грн

Вечірній Київ 