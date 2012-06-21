Головна засада Вікіпедії — матеріали пишуть, сторінки творять спільно самі читачі. 13 років тому перша стаття з’явилася в українській електронній енциклопедії. Йшлося в ній про атом. І схоже, вона дала позитивний динамічний заряд. Адже за кількістю опублікованого українська Вікіпедія посідає 16-те місце серед усіх мовних розділів, третє — серед слов’янських і одинадцяте — серед європейських. Знаний вікіпедист Ігор Костенко — уродженець Тернопільщини. У серпні 2013 року він запропонував організувати вікіфлешмоб, який зумів би залучити до творення українського вікісегмента нових користувачів-авторів. Такий захід провели, але вже 27 квітня наступного року, і що найважливіше — на вшанування пам’яті Ігоря. Адже він загинув на столичному Майдані, йому присвоєно звання Героя України.
Цього року даті створення української Вікіпедії присвятили вікімарафон. Основний задум цього заходу, звісно, — в написанні нових статей, організації вишколів.
Тернопільщина входить до десятки найактивніших наповнювачів Вікіпедії серед областей України. Уродженця краю Мар’яна Довганика вважають найкращим вікіпедистом країни. Він створив 34 867 статей (5% загальної кількості). Активний автор — Микола Василечко. 10 років тому він захопився редагуванням матеріалів, за рік написав власну статтю про річку Вільховець, ліву притоку Стрипи в Бучацькому районі на Тернопіллі. Нині в Миколиному активі — 803 статті та численні редагування інформації, яку подали інші користувачі. Велика підмога для краян-вікіпедистів — Тернопільський енциклопедичний словник і довідкове видання «Тернопільщина. Історія міст і сіл».
Для популяризації області Микола Василечко три роки тому провів місячник Тернопілля у Вікіпедії. Під час нинішнього марафону він запропонував організувати таку саму акцію про Тернопіль. Ініціативу підтримала міська влада. Як заявив заступник голови міськради Леонід Бицюра, авторів статей з найповнішими джерелами інформації готові відзначити.
Тим часом під час вікімарафону Микола Василечко разом з колегами організували віківишколи в центральній міській бібліотеці та бібліотеці Тернопільського державного медуніверситету ім. Івана Горбачевського.