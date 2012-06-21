Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підтримав пропозиції громадськості, спрямовані на розвиток українськомовного розділу «Вікіпедії» і доручив органам виконавчої влади вжити у 2017 році заходів задля їхньої успішної реалізації.
Серед запропонованих громадськістю кроків — внесення змін до навчальних програм з інформатики, географії, історії та літератури для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо використання українськомовного розділу «Вікіпедії», повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Крім того, серед запропонованих заходів можливість підготовки студентами матеріалів для «Вікіпедії», сприяння проведенню української частини міжнародного конкурсу «Вікі любить пам’ятки», сприяння проведенню конкурсу з розміщення наукових робіт в українському розділі «Вікіпедії». До слова, українськомовний розділ «Вікіпедії» налічує приблизно 650 тисяч статей і посідає 16-те місце серед усіх розділів за кількістю статей.