Сучасну наукову лабораторію синтезу термоелектричних матеріалів відкрили у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Це стало можливим завдяки участі науковців краю у проекті НАТО «Наука заради миру та безпеки».
— Грант на проведення досліджень у галузі відновлюваних джерел енергії, який виграли наші науковці 2014 року, підтвердив, що наш університет працює за світовими стандартами над актуальними питаннями сьогодення, — зазначає ректор вишу Ігор Цепенда.
Над розробленням спеціальних перетворювачів електричної енергії працювала команда однодумців із 5 професорів, 12 доцентів і старших наукових співробітників, 10 аспірантів та 13 студентів.
— Розробки ще на початкових етапах, але вже можна сказати, що нам вдалося створити композитні матеріали, які працюють за високих температур у термоелектричних пристроях. Нова лабораторія дасть змогу здійснювати повний процес їхнього синтезу, — розповідає керівник проекту Любомир Никируй.
За словами науковця, такі матеріали можна використовувати в різних галузях — медичному приладобудуванні, автомобільній техніці, для охолодження процесорів на виробництвах і навіть у системах індивідуального опалення.