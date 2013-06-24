Під головуванням Міністра енергетики України Германа Галущенка відбулося друге засідання робочої групи «Президентська Формула миру: радіаційна та ядерна безпека». Участь в онлайн-заході взяли представники міжнародних дипломатичних місій в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Очільник Міненерго наголосив на важливості посилення міжнародного тиску на російську ядерну галузь з огляду на безчинства, які коять російські терористи щодо об’єктів української ядерної енергетики.

Герман Галущенко нагадав, що після відвідування окупованої росіянами найбільшої в Європі атомної електростанції - ЗАЕС - експерти МАГАТЕ констатували порушення російськими терористами базових 7 принципів ядерної і радіаційної безпеки.

Міністр також підкреслив, що зусилля МАГАТЕ щодо стабілізації ситуації на цьому ядерному об’єкті поки не призводять до очікуваних результатів. Водночас присутність російських військових на станції несе безпосередні загрози ядерній безпеці усього світу.

Тому ситуація вимагає втручання на більш глобальному рівні, зокрема напрацювання нових механізмів, які змусять усі країни, зокрема росію, дотримуватися правил забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.

«Це не питання лише російсько-української війни, але і питання глобальної ядерної безпеки, а також перспектив розвитку атомної галузі в майбутньому. Ухваливши адекватні рішення сьогодні, ми можемо уникнути потенційної загрози завтра», - підкреслив Міністр.

Важливо також акцентувати на тому, що напади на атомні об’єкти ставлять під загрозу безпеку громад, підривають інвестиції, дослідження, інновації, що мали б спонукати прогрес.

Герман Галущенко запропонував учасникам зустрічі напрацювати спільне бачення кроків, які змусять росію повернутися до виконання визначених міжнародною спільнотою правил ядерної і радіаційної безпеки.

Міністр ознайомив учасників робочої групи з відповідними пропозиціями української сторони. Вони включають необхідність створення і підтримки середовища, в якому ядерні об’єкти залишаються захищеними від будь-якого потенційного використання як інструментів ведення війни, а також демілітаризацію і деокупацію ЗАЕС, повернення станції під повний контроль України та відновлення її безпечної роботи.

Очільник Міненерго запропонував учасникам засідання узгодити відповідні заходи, аби представити напрацьовану спільну дорожню карту конкретних кроків і механізмів, які змусять усі країни дотримуватися правил забезпечення ядерної і радіаційної безпеки, на Генеральній конференції МАГАТЕ у вересні.

Нагадаємо, Україна ініціює розроблення на основі Формули миру Президента Володимира Зеленського Концепції, яка дозволить забезпечити реальні механізми дотримання державами правил ядерної і радіаційної безпеки, а також сприятиме подальшому розвитку ядерної галузі.