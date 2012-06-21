Учора, у Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, у Міністерстві культури України відбулося урочисте нагородження діячів культури державними нагородами.
Про це повідомляє прес-служба Міністерстві культури.
За словами міністра культури України Євгена Нищука, ці відзнаки є невеликим державним компліментом українським митцям, які своєю щоденною працею формують унікальне обличчя України на мистецькій мапі світу.
Відповідно до Указів Президента від 18 травня 2017 року № 135, від 24 серпня 2017 року № 251 та від 28 вересня 2017 року № 286 за вагомий особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва, багаторічну плідну працю та високу професійну майстерність, урочисто нагороджені:
орденом «За заслуги» І ступеня
БЕНЮК Богдан Михайлович - артист драми – провідний майстер сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
орденом «За заслуги» ІІ ступеня
МАЦЯК Андрій Олександрович - генеральний директор Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької
орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня
КОМЕНДАНТ Григорій Іванович - президент Українського біблійного товариства
орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
МІЛЯЄВА Людмила Семенівна - професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
ПРИСВОЮЮТЬСЯ ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ:
«Народний артист України»
ЗАДНІПРОВСЬКОМУ Назару Олександровичу - артисту драми – провідному майстру сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка»
ЧУБАЮ Тарасу Григоровичу - керівнику рок-гурту «Плач Єремії»
«Народний художник України»
ЛИПОВЦІ Віктору Романовичу - скульптору
«Заслужений артист України»
БАЖЕНОВІЙ Катерині Анатоліївні - артистці-солістці-інструменталістці Національного будинку органної та камерної музики України
БУРЛУЦЬКОМУ Андрію Володимировичу - члену Національної спілки театральних діячів України
ПРИХОДЬКО Анастасії Костянтинівні - співачці, поету, композиторові
«Заслужений діяч мистецтв України»
ПОКЛІТАРУ Раду Віталійовичу - хореографу, старшому викладачу кафедри Київського національного університету культури і мистецтв
«Заслужений художник України»
ЛАВРУ Костянтину Тихоновичу - головному художнику видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»
ЛЕВЧЕНКУ Віктору Леонідовичу - художнику-живописцю
РУБАН Олександрі Юріївні – скульптору
«Заслужений діяч науки і техніки України»
ІВАНОВУ Сергію Віталійовичу - першому проректору з науково-педагогічної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
«Заслужений працівник культури України»
ДОРОШЕНКУ Юрію Михайловичу - заступнику директора Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я»
КОБЗІ Олегу Миколайовичу - заступнику директора Дирекції будинку державних художніх колективів
ЛЕВАДІ Максиму Євгеновичу - старшому науковому співробітнику Українського центру культурних досліджень.