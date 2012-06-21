Учора, у Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, у Міністерстві культури України відбулося урочисте нагородження діячів культури державними нагородами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерстві культури.

За словами міністра культури України Євгена Нищука, ці відзнаки є невеликим державним компліментом українським митцям, які своєю щоденною працею формують унікальне обличчя України на мистецькій мапі світу.

Відповідно до Указів Президента від 18 травня 2017 року № 135, від 24 серпня 2017 року № 251 та від 28 вересня 2017 року № 286 за вагомий особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва, багаторічну плідну працю та високу професійну майстерність, урочисто нагороджені:

орденом «За заслуги» І ступеня

БЕНЮК Богдан Михайлович - артист драми – провідний майстер сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

орденом «За заслуги» ІІ ступеня

МАЦЯК Андрій Олександрович - генеральний директор Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької

орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня

КОМЕНДАНТ Григорій Іванович - президент Українського біблійного товариства

орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

МІЛЯЄВА Людмила Семенівна - професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

ПРИСВОЮЮТЬСЯ ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ:

«Народний артист України»

ЗАДНІПРОВСЬКОМУ Назару Олександровичу - артисту драми – провідному майстру сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка»

ЧУБАЮ Тарасу Григоровичу - керівнику рок-гурту «Плач Єремії»

«Народний художник України»

ЛИПОВЦІ Віктору Романовичу - скульптору

«Заслужений артист України»

БАЖЕНОВІЙ Катерині Анатоліївні - артистці-солістці-інструменталістці Національного будинку органної та камерної музики України

БУРЛУЦЬКОМУ Андрію Володимировичу - члену Національної спілки театральних діячів України

ПРИХОДЬКО Анастасії Костянтинівні - співачці, поету, композиторові

«Заслужений діяч мистецтв України»

ПОКЛІТАРУ Раду Віталійовичу - хореографу, старшому викладачу кафедри Київського національного університету культури і мистецтв

«Заслужений художник України»

ЛАВРУ Костянтину Тихоновичу - головному художнику видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

ЛЕВЧЕНКУ Віктору Леонідовичу - художнику-живописцю

РУБАН Олександрі Юріївні – скульптору

«Заслужений діяч науки і техніки України»

ІВАНОВУ Сергію Віталійовичу - першому проректору з науково-педагогічної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

«Заслужений працівник культури України» 

ДОРОШЕНКУ Юрію Михайловичу - заступнику директора Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я»

КОБЗІ Олегу Миколайовичу - заступнику директора Дирекції будинку державних художніх колективів

ЛЕВАДІ Максиму Євгеновичу - старшому науковому співробітнику Українського центру культурних досліджень.