МЗС України висловлює рішучий протест російській стороні через безпідставне затримання 25 серпня 2017 року 19-річного громадянина України Павла Гриба і тримання його в Краснодарському СІЗО (РФ).
Вкрай неприпустимою є системна практика порушення російською стороною положень консульської Конвенції між Україною та Російською Федерацією щодо вчасного інформування про затримання громадян України (протягом 3 днів з часу арешту) та нехтування правом консула на відвідання затриманого чи засудженого співвітчизника. У справі затримання Павла Гриба повідомлення Управління ФСБ в Краснодарському краї від 25.08.2017 р. було надіслано Генеральному консульству України в Ростові-на-Дону рекомендованим листом тільки 31.08.2017 р. і надійшло до установи 07.09.2017 р. — через 14 днів після арешту.
Вітчизняне МЗС вимагає від російської сторони невідкладно забезпечити доступ українських консулів до затриманого Павла Гриба, надати вичерпну інформацію про місце, причини та обставини його затримання, умови тримання й забезпечити його негайне повернення в Україну.