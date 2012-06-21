У Рівненській області співробітників банку підозрюють у привласненні майже 900 тисяч гривень.
Працівники банку за попередньою змовою проводили незаконні розрахунково-касові операції.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури області.
«Прокуратура Рівненської області затвердила та скерувала до суду обвинувачувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою чотирьох співробітників банку, які, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили кошти банку і його клієнтів в особливо великому розмірі», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, працівники банку за попередньою змовою проводили незаконні розрахунково-касові операції, а також за допомогою корпоративних платіжних карток, випущених на ім’я клієнтів банку, знімали через касу чи банкомати готівку.
Таким чином, банку та його клієнтам завдано шкоди на загальну суму майже 900 тисяч гривень. Дії співробітників банку кваліфіковано за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, за попередньою змовою);
ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення);
ч. 2 ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж);
ч. 3 ст. 362 (викрадення, привласнення, вимагання комп’ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем);
ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
Наразі на майно обвинувачених накладено арешт.