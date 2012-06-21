Комітет Верховної Ради з питань промислової політики наполягатиме на скасуванні постанови НКРЕКП про підвищення вартості нестандартного приєднання до електромереж. Про це вчора повідомив голова комітету з питань промислової політики та підприємництва, народний депутат (РПЛ) Віктор Галасюк.
«Сьогодні я направив очільнику НКРЕКП Дмитру Вовку вимогу про припинення порушення законності згідно з законом «Про статус народного депутата України», — заявив народний депутат. За його словами, у НКРЕКП необгрунтовано встановили руйнівні для промисловості, будівництва та альтернативної енергетики питомі вартості нестандартного приєднання до електромереж.
«Нещодавно я звернувся до ГПУ, НАБУ, а також офіційно поінформував прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, постанова НКРЕКП №148 від 31 січня 2017 року досі не надрукована, але цього замало. Вона повинна бути скасована!» — наголосив він.
Раніше пан Галасюк зробив депутатське звернення до ТОВ «Делойт і Туш», керівництво якого, в свою чергу, поінформувало, що компанія не здійснювала оцінку вартості активів ПАТ «Львівобленерго», ПАТ «Кіровоградобленерго», ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Прикарпаттяобленерго», ПАТ «ДТЕК Дніпробленерго», загальний принцип розрахунку питомої вартості нестандартного приєднання вважає спірним, а деякі з використаних параметрів розрахунку, які суттєво впливають на результат, недоречними.
Разом з тим, в НКРЕКП посилаються саме на оцінки ТОВ «Делойт і Туш» та ще однієї компанії Big4 при обгрунтуванні нововстановленої вартості нестандартного приєднання до електромереж.