Боротьба з інсультами – частина політики героїв. На цьому наголосив Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко на черговій нараді з питань надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті. Цього разу під час робочої поїздки на Рівненщину. В нараді, окрім очільників інсультних центрів Рівненської області, взяли участь народний депутат України Олександр Аліксійчук, голова Рівненської ОВА Віталій Коваль та інші представники місцевої влади. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Продовжуємо наводити лад в боротьбі з інсультами, оскільки політика героїв – це не тільки про травму і реабілітацію. Це і про ті хвороби, кількість яких зростає, а вік молодшає внаслідок повномасштабної війни, що розвʼязана росією. Вони будуть з нами не один рік. Розробляючи заходи для боротьби з інсультами, ми орієнтуємося на кращі світові стандарти. В Європі є чіткий план дій до 2030 року, який ми тримаємо у фокусі уваги. Питання зменшення захворюваності на інсульти – це виклик як для нашої медичної системи, так і для світу загалом. Ситуація в Україні значно ускладнюється триваючими воєнними діями, але ми попри все працюємо над тим, аби якість надання медичних послуг покращувалась, а сучасні методи діагностики та лікування ставали доступнішими», – зазначив Віктор Ляшко.

Наразі вісім лікарень Рівненщини законтрактовані Національною службою здоровʼя України для надання послуг за «інсультним пакетом». Однак такий критично важливий вид терапії як тромболізис проводять лише три з них, ендоваскулярні втручання наразі не проводяться в жодному законтрактованому медичному закладі.

«Сучасні високотехнологічні методики лікування судинних патологій мають бути доступні для українських пацієнтів. Сьогодні в Дубенській міській лікарні починає працювати ангіограф вартістю майже 9 млн грн. Він був закуплений Міністерством коштом державного бюджету і перерозподілений в лікарню в червні минулого року. Від сьогодні нарешті запрацює для пацієнтів Рівненщини. Ще раз наголошую на тому, що наша мета – якісна, доступна та безоплатна медична допомога», – підкреслив Міністр.

Нині інсульт посідає друге місце серед причин смертності та перше – серед причин інвалідизації дорослих. Близько 80-85% випадків – це ішемічні інсульти. Їх лікування потребує спеціалізованого обладнання. Ангіографія – це метод «золотого стандарту» у вивченні судин людини, що дозволяє визначити їх функціональний стан. Відтепер медики Дубенської міської лікарні можуть максимально оперативно обстежувати й визначати місце звуження, закупорки або ж розширення судин та інші процеси і хвороби, які виявити в інший спосіб не вдається.

Крім цього, під час візиту Міністр поспілкувався з колективом Дубенської міської лікарні, оглянув відремонтоване травматологічне відділення, змонтовану електростанцію з сонячними панелями та реабілітаційне відділення.

Нагадаємо, нещодавно Міністр проводив нараду з інсультними центрами Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Луганської та Донецької областей, де наголосив на тому, що буде звертатись до голів обласних рад з пропозиціями про зняття певних керівників лікарень з займаних посад у разі, якщо прогалини в управлінні цими медзакладами стоятимуть на заваді надання якісної допомоги пацієнтам.