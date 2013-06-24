На черговому засіданні колегії Міністерства охорони здоров’я України під головуванням Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка були розглянуті результати міжнародного співробітництва та євроінтеграційних процесів у сфері охорони здоровʼя, ситуація з наданням медичної допомоги у разі гострого мозкового інсульту та стан реалізації Програми медичних гарантій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Заступник Міністра Марина Слободніченко поінформувала учасників колегії про прогрес у євроінтеграційній та міжнародній роботі Міністерства. Так, за перше півріччя 2023 року статус виконання зобовʼязань у сфері охорони здоров’я за угодою про асоціацію з ЄС підвищився на 9% й наразі становить 75% загалом. У розрізі аналізу імплементації актів права ЄС до національного законодавства також є позитивна тенденція: з 319 актів права ЄС, що потребують обов’язкової імплементації, понад 30% директив та регламентів вже імплементовано до українського регулювання сфери охорони здоров’я. Що стосується міжнародного співробітництва, пані Марина розповіла про успіхи у співпраці з ВООЗ, зокрема у розрізі процедури бенчмаркінгу фармрегулювання, про 9 грантів спільної дії, які реалізовуватимуться в рамках програми EU4Health та про стратегічні плани МОЗ на 2024 рік у євроатлантичній інтеграції.

Також учасники розглянули стан надання медичної допомоги у разі гострого мозкового інсульту.

«За останні 2,5 року наша команда активізувала роботу щодо боротьби з інсультами, адже їх кількість постійно зростає. Орієнтуємося на план дій, затверджений до 2030 року в Європі. Впевнений, ми можемо досягнути необхідних показників. Головне наразі – забезпечити належне управління і менеджмент на місцях. Зі свого боку, Міністерство весь час працює над покращенням якості медичної допомоги: створенням мережі медичних закладів, в яких є найсучасніше обладнання та фахові спеціалісти, впровадженням нових ефективних методик для діагностики та лікування інсульту. Крім того, чинний “інсультний пакет” НЗСУ повністю покриває витрати на надання якісної меддопомоги пацієнтам», – зазначив Віктор Ляшко.

Наразі 227 медичних закладів законтрактовані НСЗУ для надання медичної допомоги у разі інсульту. Дуже важливо, аби пацієнти потрапляли не до найближчих лікарень, а саме до тих, які здатні забезпечити належне лікування. Цей показник за останні два роки зріс майже вдвічі. Також поступово збільшується частка пацієнтів, яким проводять тромболітичну терапію, тромбоекстракцію та ангіопластику, а отже, всі ці сучасні методи лікування стають доступнішими українцям. Однак, на жаль, досі кількість лікарень, де такі послуги проводяться регулярно, є недостатньою.

Голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак розповіла про стан реалізації Програми медичних гарантій. Так, за перше півріччя 2023 року НСЗУ уклала договори з 3 488 медичними закладами на суму 132,6 млрд грн. За січень-травень вже виплачено майже 66 млрд грн. Більш ніж 1 млрд – закладам, які надають медичну допомогу у разі гострого мозкового інсульту.

Реагуючи на виклики, повʼязані з повномасштабною війною та значним навантаженням на центри комплектування та соціальної підтримки, до проведення медичних оглядів військовозобовʼязаних долучились і цивільні заклади. Для цього був розроблений окремий пакет в межах Програми медичних гарантій, на який вже законтрактовано 482 цивільні медзаклади. За два місяці роботи вони надали послуг на 22,5 млн грн.

Продовжує розвиватись програма реімбурсації. За перше півріччя нею скористалися більш ніж 1,6 млн українців. Також з 31 серпня до програми реімбурсації включено шість препаратів Морфіну в таблетках – чотири безоплатні та два з доплатою. Тобто паліативні хворі можуть отримувати знеболювальні лікарські засоби безоплатно або з невеликою доплатою.