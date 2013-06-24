Про формування унікальної української системи охорони психічного здоровʼя та підготовку сімейних лікарів за програмою mhGAP Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розказав в межах подкасту «Простими словами»від The Village Україна. Про це повідомляє Урядовий портал.

За прогнозами МОЗ України, наслідки повномасштабної війни відчують на своєму ментальному здоровʼї майже 15 млн українців. Кожен п’ятий українець – під загрозою розвитку певної форми психічного розладу. Цей висновок ґрунтується на оцінках ВООЗ. Щоб підтримати українців, необхідні швидкі та системні кроки. Один з них – визначення сімейних лікарів та педіатрів як першого контакту та першою точкою на маршруті пацієнта в системі охорони психічного здоровʼя.

«Коли ми провели аудит, побачили, у чому проблема, ми відразу знайшли найшвидше й оптимальне рішення, що може покрити якомога більшу кількість людей, які потребують психологічної допомоги, – розповів Віктор Ляшко в інтервʼю ведучим подкасту. – Ми відразу розпочали навчання за програмою mhGAP серед сімейних лікарів, тому що це точка входу».

Mental Health Gap Action Program (mhGAP) – програма дій із подолання прогалин у сфері психічного здоров’я. Це інструмент Всесвітньої організації охорони здоровʼя, який якраз визначає базові рівні того, що повинен робити сімейний лікар, як виявити проблему і як допомогти з цією проблемою впоратися.

Щоб покрити якомога більше сімейних лікарів і педіатрів одразу, навчальний курс був адаптований під українські потреби, записаний в онлайн-форматі й запущений на сайті Академії Національної служби здоровʼя України.

«Зараз, у перший рік, треба якомога більше людей цією програмою навчити. Але ми розуміємо також, що онлайн-навчання – це все-таки онлайн-навчання, тому з наступного року запустимо супервізію, – пояснює Міністр охорони здоровʼя. – Треба, щоби приїхав більш кваліфікований спеціаліст, який має більше років досвіду, подивився, як надають консультації й допомогу ті, хто отримав цей сертифікат. Таким каскадним методом ми хочемо покрити 75 % всіх наших закладів “первинки”, щоби від них хоча б по декілька спеціалістів пройшли курс mhGAP і могли надавати психологічну допомогу всім, хто її потребує».

Наразі вже понад 13 тисяч лікарів «первинки» – сімейні лікарі та педіатри – пройшли навчання. Загалом, станом на кінець червня 2023 р., сертифікати про проходження онлайн-тренінгу отримали майже 28 000 медичних працівників, серед яких – лікарі первинної та спеціалізованої медичної допомоги, медсестри та медбрати, керівники медзакладів та ін.

Довідково

Спеціальний сезон подкасту про психологію «Простими словами» виходить у межах ініціативи першої леді Олени Зеленськоїзі створення Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» за підтримки ВООЗ і ГО «Безбар’єрність». Подкаст виходить із 2019 року, його ведучі – клінічна психологиня, парна й сімейна терапевтка Софія Терлез та журналіст і письменник, а заразом і амбасадор Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» Марк Лівін.