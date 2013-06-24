Пʼяте засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України, відбулося в новому, інтерактивному, форматі – щоб перевірити ефективність співпраці різних відомств та скласти єдину систему. Про це повідомляє Урядовий портал.

Учасники представили проміжні результати реалізації міністерських проектів, що втілюють Всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?», та шукали нові управлінські рішення, щоб, як пазли, усі ці проекти разом давали спільне бачення й доповнювали один одного. Окремо говорили про те, як синхронізувати проекти всіх відомств, щоб допомога була справді системною, і кожна людина могла отримати якісну психологічну допомогу, коли її потребує.

«Наша сьогоднішня зустріч збіглася з важкою датою. У нас тепер багато таких дат. Рік тому цього самого дня росія обстріляла центр міста Вінниця, вбила 29 людей, пацієнтів і працівників місцевої клініки, зокрема маленьку дівчинку Лізу, дитину із синдромом Дауна. Давайте усвідомимо, що ми з вами тут саме для того, щоб дати відповідь на це важке питання: як жити далі? І мамі Лізи, і всім батькам, які втратили дітей, і всім дітям, які втратили батьків. І родинам, які, окрім війни, мають у родині ще й непростий діагноз. І ми повинні відповісти, як упоратися захисникам і їхнім родинам із досвідом поранень, втрат, полону», – зазначила перша леді Олена Зеленська.

Разом із родинами та найближчим соціальним оточенням ветерани становлять орієнтовно 30% населення України. І завдання держави — надати підтримку захисникам на фронті та не «втратити» людину після демобілізації й повернення у мирне життя, забезпечити безперервне надання допомоги, аби запобігти можливим негативним наслідкам від травмівного досвіду війни.

«Подбати про потреби тих, хто дбає про нас, ризикуючи власним життям на фронті – так ми бачимо втілення політики Героїв, – сказав Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. – Тема ментального здоровʼя тут одна з ключових. Саме наближення послуг психологічної допомоги до людини є метою пріоритетного проекту «Охорона психічного здоровʼя у структурі медичної допомоги», який втілюється МОЗ в межах ініціативи першої леді з розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я».

Зокрема, Міністерство охорони здоров’я працює над інтеграцією послуги з охорони психічного здоров’я на первинній ланці. Вже понад 28 000 фахівців, зокрема близько 13 тисяч сімейних лікарів, пройшли навчання за програмою ВООЗ mhGAP і можуть надавати базову допомогу пацієнтам із поширеними психічними розладами.

Наразі базову психологічну допомогу вже можна абсолютно безоплатно отримати у 583 закладах первинної медичної допомоги. З початку 2023 року понад 17 тисяч унікальних пацієнтів скористалися такою можливістю.

Участь у засіданні, що проходило під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, взяли представники центральних органів виконавчої влади, начальники ОВА, народні депутати, представники Офісу Глави держави, Координаційного центру з психічного здоров’я при КМУ та неурядового сектору.

Довідково

Міжвідомча координаційна рада з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії рф (МКР) створена Постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 539 і є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.