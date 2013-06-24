Щороку близько 200 тисяч пацієнтів потребують якісної реабілітаційної допомоги. Задля того аби гарантувати доступність послуг із ефективного відновлення для кожної людини, Міністерство охорони здоров’я розбудовує систему реабілітації на базі 228 кластерних та надкластерних лікарень. Головна мета реалізації проекту – своєчасна стаціонарна реабілітаційна допомога пацієнтам під час гострого періоду. Тобто – синхронно з лікуванням, одразу після стабілізації стану людини. Під ці потреби в концепцію МОЗ закладено мінімум 7 800 реабілітаційних ліжок. Про це повідомляє Урядовий портал.

Водночас існує розуміння, що велика частина з важкопоранених цивільних та військових потребуватиме й довготривалого відновлення. Для них, в першу чергу, неабиякого значення набуває амбулаторний формат реабілітаційної допомоги. Коли пацієнт проводить із мультидисциплінарною реабілітаційною командою від години на добу. Весь інший час – перебуває в комфортних домашніх умовах. Наразі така допомога доступна в 412 медзакладах, які уклали контракти з НСЗУ.

Нагальну необхідність у якісних амбулаторних послугах із доказової реабілітації розуміють і партнери МОЗ. Зокрема, Благодійний фонд «Київська школа економіки» (КШЕ), з яким МОЗ уклало меморандум про співпрацю. Документ передбачає розширення мережі відділень, які надаватимуть послуги з амбулаторної реабілітації.

Робота на першому об’єкті вже розпочалася. Мова про капітальний ремонт реабілітаційного відділення Таращанської центральної районної лікарні. Інші локації та проекти – на стадії узгодження.

«Останній рік команда МОЗ із партнерами активно працювала над розвитком стаціонарної реабілітації. За цей час ми підвищили вимоги до якості послуг. Також суттєво наблизили їх до пацієнта. Звісно, багатьом медзакладам ще є над чим працювати. Зокрема, мова про доказову та ефективну амбулаторну реабілітацію у сфері охорони здоров’я. Багато хто досі не розуміє, що закладається в це поняття і як вона має виглядати. Тому сьогодні ми разом із партнерами докладаємо максимум зусиль, аби розбудувати потужну реабілітаційну мережу, яка відповідатиме нашим потребам та міжнародним стандартам. У нових відділеннях амбулаторна реабілітація надаватиметься всім, хто її потребує. Як захисникам та захисницям, які отримали поранення на фронті, так і пацієнтам, які після хвороб чи травм повертаються в громади», - зазначив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Попереду – плідна робота МОЗ і БФ «Київська школа економіки» над забезпеченням якісних реабілітаційних послуг в Київській області та згодом по всій країні.

В кожне реабілітаційне відділення партнери інвестуватимуть близько 30 тисяч доларів. В цю суму закладено якісні ремонтні роботи та комплектування медзакладу необхідним обладнанням.

Нагадаємо, напередодні МОЗ спільно з Київською школою економіки та партнерами відбудували амбулаторію, яку в березні 2022 року зруйнували вщент російські окупанти.

Довідково

Всі послуги з ефективного та дієвого відновлення повністю покриваються НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій.

Для проходження амбулаторної реабілітації вистачить електронного направлення від лікаря первинної ланки або лікуючого лікаря.

Для проходження стаціонарного відновлення достатньо отримати електронне направлення від лікуючого лікаря. Також послуга доступна в разі переведення з одного медичного закладу чи клінічного підрозділу до іншого.

Стаціонарна реабілітаційна послуга за одним напрямом реабілітації має тривати мінімум 14 днів із процедурами від трьох годин на день. За двома напрямами та більше – понад 21 день. Амбулаторна ж реабілітація передбачає понад 14 днів інтенсивних занять, що мають тривати понад годину на добу.