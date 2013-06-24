Швеція посилить підтримку задля відновлення та розвитку медичної системи України. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко за результатами конференції «Сприяння відродженню та розвитку системи охорони здоров'я України», яка відбулася у Стокгольмі, за участю Міністра соціальних справ та охорони здоров’я Швеції Якоба Форсмеда та Міністра охорони здоров’я Швеції Ако Анкарберг Йоханссон. Про це повідомляє Урядовий портал.

«За понад 21 місяць війни у різних регіонах України ворог пошкодив 1474 об’єкти медзакладів та ще 194 об’єкти зруйнував вщент. Лікарні, поліклініки, пологові часто стають мішенню для ворога. Наразі потреби у відновленні та розвитку медичної системи протягом наступного десятиліття загалом оцінюються у 16,4 мільярда доларів США, — підкреслив Віктор Ляшко. — Підтримка міжнародних партнерів, постійний відвертий діалог та спільна робота — те, що дозволяє вистояти медичній системі зараз та закласти фундамент для розвитку. Дякую Швеції за майданчик для напрацювання рішень та консолідації зусиль».

Міністр наголосив на тому, що окрім прямих збитків повномасштабної війни, є цілий спектр непрямих, які безпосередньо впливають на стан медичної системи та створюють нові виклики. За приблизними оцінками 20% українців наразі нехтують проблемами зі здоров'ям. Насамперед, йдеться про тих, хто вимушено покинув свої домівки. Це неминуче призведе до помолодшання багатьох хвороб та збільшення навантаження на медичну систему у майбутньому.

Крім цього, країна має реагувати на нові потреби громадян у медичній допомозі. Зокрема, це розвиток системи психологічної допомоги, адже її потребуватимуть близько 15 мільйонів українців. Ще один виклик — реабілітаційна допомога. Кількість тих, хто втрачає кінцівки, постійно збільшується, тому держава має забезпечити належне лікування та реабілітацію.

Під час конференції присутні обговорили поточний стан і потреби української системи охорони здоров'я задля відновлення та подальшого розвитку, а також конкретні механізми, як зацікавлені сторони зі Швеції можуть долучитися та зробити свій внесок. До дискусії були запрошені представники шведських компаній. Окрім цього, учасники обговорили нову стратегію співпраці Швеції та України у сфері відновлення та реформ на 2023-2027 рр.

Довідково

Швеція активно допомагає Україні від початку повномасштабної війни. Загальний обсяг допомоги становить близько 2,8 млрд дол. США без урахування значної частини допомоги у рамках ЄС, яка забезпечується із державного матеріального резерву Швеції. У 2023 році Україна стала найбільшим (з країн світу) реципієнтом шведської допомоги. На додаток до допомоги надзвичайного характеру Швеція значно розширила співпрацю з Україною в галузі технічної допомоги. Також на регулярній основі Швеція передає Україні необхідні медикаменти та медичне обладнання. У рамках програми медичної евакуації (MEDEVAC) українські пацієнти проходять лікування у Швеції. Загалом Швеція виділила для цього 108 лікарняних